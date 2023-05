«Il disastro accaduto, con purtroppo persone che hanno perso la vita, danni per miliardi e persone, famiglie e attività distrutte, non è giustificabile con la pioggia caduta. Non è piovuto tanto da creare una bomba d'acqua così forte. Mi aspetto una risposta da Stefano Bonaccini, Governatore dell’Emilia Romagna».

Lo ha scritto su Facebook Red Ronnie, dando supporto e visibilità a una “teoria del complotto” sull’origine della devastante alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna, provocando anche diverse vittime.

Secondo il presentatore e critico musicale gli allagamenti sarebbero legati alla «gestione della diga di Ridracoli», che sarebbe stata fatta tracimare «apposta».

Il post di Red Ronnie ha immediatamente innescato polemiche e reazioni. A cominciare da quelle di Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, società che ha in carico la diga in questione, pronta a rivolgersi agli avvocati: «Abbiamo il dovere di tutelare il nome della società e non possiamo accettare né le calunnie né la diffamazione».

