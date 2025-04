Prima che inizi il Conclave una nutrita squadra di operai, nell'ultimo furono 40, preparano la Cappella Sistina per accogliere i cardinali. Sul pavimento della Cappella viene installata una struttura piana di legno coperta da un panno beige, alta circa 50/60 centimetri da terra e collocata alla stessa altezza con il secondo gradino dell'altare.

Nella Cappella Sistina vengono collocate le sedie di legno di ciliegio contrassegnate dal nome e il cognome di ciascun cardinale elettore. Sono invece 12 i tavoli di legno grezzo, coperti da un panno beige e da raso bordeaux: sei sul lato destro e sei sul sinistro, disposti su due file di diverso livello. Davanti all'altare, sotto il michelangiolesco Giudizio Universale, viene posizionato un tavolo per l'urna di legno grezzo dove saranno raccolte le schede con i voti e un leggio con il Vangelo sul quale i porporati presteranno giuramento.

Saranno collocati anche dei sacchetti di velluto per ritirare le schede e i segnaposti con i nomi dei Cardinali che avranno a disposizione una penna, una cartellina rossa d'appoggio e una scheda per lo scrutinio.

Al di di là della cancellata marmorea, ci sarà la stufa (due strutture simili collegate) che servirà per bruciare le schede e dalla cui canna fumaria uscirà la 'fumata' nera nei casi di non raggiunta maggioranza, fumata bianca per l’elezione del nuovo Pontefice. La stufa, in ghisa, di forma cilindrica è alta circa un metro e larga 45 centimetri.

Ha uno sportello in basso per l'accensione, e uno sportello superiore per l'introduzione delle schede e dei documenti da bruciare. Sulla calotta superiore della stufa sono riportate, mediante punzonatura, le date di elezione al Soglio Pontificio e i nomi degli ultimi sei Pontefici. Le fumate nere saranno ottenute con la bruciatura delle schede; la fumata bianca con la bruciatura delle schede e di paglia umida a cui negli ultimi conclavi sono stati aggiunti additivi per migliorare la visibilità delle fumate. Nella cappella sistina vengono infine collocate due urne: una per mettere i voti, una per le schede scrutinate. Una terza è stata collocata nell'ultimo conclave nella Casa di Santa Marta destinata ai cardinali infermi che non possono muoversi.

