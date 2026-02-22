Proseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sul caso del piccolo Domenico, il bambino di poco più di due anni morto ieri al Monaldi dopo il trapianto effettuato con un cuore danneggiato.

I militari sono tornati stamane nell'ospedale partenopeo nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura locale (con l'aggiunto Ricci e il sostituto Tittaferrante) dopo aver proceduto ieri alla notifica degli avvisi di garanzia ai sei sanitari indagati, con il sequestro dei loro cellulari.

Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico

Sequestrata intanto anche la salma del piccolo in attesa dell’autopsia, che verrà svolta nelle prossime ore.

Patrizia Mercolino, la madre di Domenico che continua a chiedere giustizia per quanto accaduto, sarà domani dal notaio per la costituzione di una Fondazione in nome del piccolo, per non dimenticare e per aiutare le vittime di malasanità.

Non è ancora nota la data dei funerali del piccolo, che potrebbero essere celebrati nelle giornate di giovedì o venerdì.

