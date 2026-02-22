«Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato». È quanto precisa l'avvocato Francesco Petruzzi, difensore della famiglia del piccolo morto ieri. «Domani mattina torno in procura per segnalare l'anomalia e chiedere a loro che acquisiscano questo documento, se già non l'hanno fatto».

Altro aspetto sollevato da Petruzzi sulla documentazione ricevuta dal Monaldi è la scansione degli orari. «Le varie fasi sono descritte cronologicamente ma manca il minutaggio preciso, che sarebbe necessario per comprendere il succedersi degli eventi».

Domani il legale parlerà anche di questo con il procuratore aggiunto Ricci, che coordina l'inchiesta. Petruzzi depositerà inoltre la nomina dell'anatomopatologo di parte in vista dell'autopsia, che non è ancora stata fissata.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata