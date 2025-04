Con lo slogan “Il coraggio della libertà” è iniziato ieri a Firenze il congresso nazionale del Carroccio.

«La Lega è garanzia che il governo avrà vita lunga ed è il collante dell’esecutivo», ha detto il segretario Matteo Salvini, nel suo intervento.

Tra gli ospiti, quasi a sorpresa, anche Elon Musk. Il magnate si è collegato in video con il congresso, pronunciando un discorso-show.

«Spero in zero dazi in futuro e confido in un'alleanza tra Usa e Unione europea», ha detto il miliardario alla platea leghista.

Musk ha anche lanciato un allarme sul terrorismo negli Stati Ue: «In Europa vedremo attacchi di massa e massacri di massa», ha avvertito.

(Unioneonline)

