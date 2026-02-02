Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita all'ospedale Niguarda di Milano dove sono ricoverati i ragazzi feriti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Il Capo dello Stato ha incontrato i medici ed i familiari dei giovani, esprimendo la propria vicinanza e solidarietà. 

Il presidente è arrivato nel capoluogo lombardo per partecipare alla cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale a Palazzo Marino e poi al concerto alla Scala, diretto di Riccardo Chailly, appuntamenti in vista dell’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina.

