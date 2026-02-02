Mattarella a Milano: visita in ospedale ai giovani feriti a Crans MontanaIl Capo dello Stato all’ospedale Niguarda per esprimere vicinanza ai ragazzi rimasti ustionati nel tragico rogo di Capodanno
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita all'ospedale Niguarda di Milano dove sono ricoverati i ragazzi feriti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana.
Il Capo dello Stato ha incontrato i medici ed i familiari dei giovani, esprimendo la propria vicinanza e solidarietà.
Il presidente è arrivato nel capoluogo lombardo per partecipare alla cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale a Palazzo Marino e poi al concerto alla Scala, diretto di Riccardo Chailly, appuntamenti in vista dell’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina.
(Unioneonline)