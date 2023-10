Prima lo ha investito, poi si è fermata giusto per spostare i resti dalla bicicletta che erano rimasti incastrati sotto la macchina ed è and ata via.

Una donna di 35 anni residente nel Casatese (in provincia di Lecco), è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare per aver travolto e ucciso un uomo di 39 anni. L’incidente si è verificato domenica mattina a Olginate (Lecco).

La donna in base all'accusa ha investito la vittima con la sua Volkswagen Polo, lungo la provinciale. Boukare Guebre, sposato e padre di tre figli, originario del Burkina Faso, stava andando al lavoro quando, colpito, è stato sbalzato a terra, mentre i rottami della bicicletta si sono incastrati sotto l’auto. Un passante, vedendo la donna in panne poco oltre la zona dell'incidente, ha cercato di soccorrerla ma si è ben presto accorto che l’automobilista faceva di tutto per liquidarlo e scappare. A quel punto si è insospettito, e infatti poco oltre c’era il corpo di un uomo.

Ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo per Guebre non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri, incrociando testimonianze e filmati delle telecamere, hanno rintracciato l’investitrice, trovata anche positiva all'alcoltest. Da qui il provvedimento restrittivo chiesto e ottenuto dalla Procura di Lecco per omicidio stradale e fuga del conducente.

(Unioneonline/D)

