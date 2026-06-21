palermo
21 giugno 2026 alle 14:15aggiornato il 21 giugno 2026 alle 14:16
Invade la corsia opposta con un sorpasso vietato e travolge un gruppo di ciclisti: una è mortaLievemente feriti gli altri due, che hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Disposti gli esami alcolemici e tossicologici sull'automobilista
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Incidente mortale vicino a Pioppo, alle porte di Palermo.
Un'auto ha invaso la carreggiata opposta superando tre veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti.
Una ciclista, una donna di 41 anni di nazionalità romena, è morta sul colpo. Lievemente feriti gli altri due che hanno poi raccontato la dinamica agli investigatori.
Indaga la Procura di Palermo, disposti gli esami alcolemici e tossicologici sull'automobilista.
(Unioneonline)
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