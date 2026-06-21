Incidente mortale vicino a Pioppo, alle porte di Palermo.

Un'auto ha invaso la carreggiata opposta superando tre veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti.

Una ciclista, una donna di 41 anni di nazionalità romena, è morta sul colpo. Lievemente feriti gli altri due che hanno poi raccontato la dinamica agli investigatori.

Indaga la Procura di Palermo, disposti gli esami alcolemici e tossicologici sull'automobilista.

(Unioneonline)

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