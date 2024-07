Nuovo ricovero in ospedale per Fedez che, tra ieri notte e stamattina è stato sottoposto a una gastroscopia a seguito di un sanguinamento. Sui social non sono mancati i ringraziamenti «ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna». Ma nelle Instagram stories è comparsa anche la sua foto, dal letto del pronto soccorso. In primo piano c’è lui, il volto coperto da una mano, l’altra in segno di vittoria e la scritta: «Sono tipo dj Khaled quando dice “another one”, ma con le emorragie interne».

A seguire i versi di una canzone: «Sbagli se pensi che non ti ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato, i buchi allo stomaco che mi sono fatto per tutto lo schifo che ho accumulato». «Pensare che l’ho scritta stanotte», aggiunge lui. Per i tanti follower il riferimento è alla fine del matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni.

E il pensiero alla ex moglie sarebbe continuato in un attacco ancora più diretto, poi cancellato (ma immortalato da tanti, tra cui Selvaggia Lucarelli): «Fa bene avere in giro persone che per dimostrarti amore non si fanno un video du TikTok mentre sei in ospedale». Il possibile rimando è all’operazione subita nel 2022 per un tumore al pancreas. Non è la prima volta che l’artista accusa problemi di salute dall’insorgere della malattia.

