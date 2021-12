I Carabinieri del nucleo investigativo di Bologna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del presunto autore dell'omicidio di Natalia Chinni, la 72enne insegnante di inglese in pensione trovata morta nella sua casa di Santa Maria Villiana di Gaggio Montano, uccisa dai colpi di un fucile calibro 12.

Si tratta di un vicino e cugino della vittima, su cui si erano già concentrate le indagini, coordinate dal pm Antonello Gustapane. L’uomo, ex cacciatore, nega ogni accusa. In passato con la vittima aveva discusso per questioni di vicinato, finite anche in tribunale.

Il cadavere è stato trovato il 29 ottobre scorso: pochi giorni dopo furono rinvenute delle munizioni nel Reno, ritenute rilevanti dagli investigatori.

