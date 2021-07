Non c'è stato nesso causale tra la presenza del camion e il terribile incidente di cui è rimasto vittima Alex Zanardi: questa la conclusione a cui è arrivato la gip di Siena Ilaria Cornetti che ha disposto, accogliendo la richiesta della procura, l'archiviazione a carico dell'autista del camion, Marco Ciacci, per l'incidente nel quale, il 19 giugno 2020 è rimasto gravemente ferito, a Pienza (Siena), il campione paralimpico.

L’uomo era l’unico indagato per lesioni colpose.

Lo sconfinamento della mezzeria da parte del camion era "inferiore ai 40 centimetri" e "minimo stante il tipo di mezzo e la strada percorsa", aveva scritto nelle sue conclusioni l'ingegner Dario Vangi nella sua perizia.

Inoltre, la documentazione depositata in procura aveva rilevato come "Zanardi avesse la tendenza ad allargare e arrotondare la curva portandosi in prossimità della linea di mezzeria".

Nelle sue conclusioni il consulente aveva confermato quindi che il "sinistro si era verificato non a causa dell'invasione di corsia ma a causa della presenza del veicolo".

Per questo motivo la procura aveva richiesto l'archiviazione. Decisione contro cui la famiglia dell'ex pilota si era opposta, chiedendo nuovi accertamenti.

Oggi il gip ha ribadito che, se Zanardi avesse tenuto la sua direzione di marcia, sarebbe rimasto abbondantemente distante dal camion: la sterzata a destra gli ha fatto perdere il controllo della sua handbike avvenuta prima che il mezzo pesante invadesse la linea di mezzeria.

Anche il gip non ha rilevato un nesso causale tra la perdita del controllo dell'handbike e l'invasione della linea di mezzeria da parte del camion.

"Prendiamo atto di questa decisione nella quale confidavamo, siamo soddisfatti per l'esito ma resta l'amarezza del fatto in sé e per l'incidente accaduto e le condizioni di Alex Zanardi", ha commentato Alessandro Arcioni, legale di Ciacci.

"Sono stati mesi difficili, ci sono stato molto male; quel 19 giugno è qualcosa che non scorderò mai e anche oggi salire sul camion, a distanza di oltre un anno, non è semplice", ha detto il camionista, "ora spero che Zanardi possa rimettersi".

