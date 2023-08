Scontro in mare in Costiera Amalfitano. Ad entrare in collisione sono stati un motoscafo e un veliero turistico con a bordo decine di persone. Violentissimo l’impatto, costato la vita a una 44enne inglese sbalzata in acqua dal motoscafo e finita nell’elica. Il marito ha riportato una lesione a un arto, i due figli della coppia sono rimasti illesi.

Le cause dell’incidente, avvenuto a Fiordo di Furore, sono da chiarire.

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, anche grazie al supporto di imbarcazioni private. Sulla banchina del porto di Amalfi sono arrivate due ambulanze del 118 ed è stato attivato l'elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale. Ma i medici, nonostante il tentativo di rianimare la turista 44enne, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata