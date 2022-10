Tragedia durante una gara regionale di motocross a Rezzato, nel Bresciano.

Un ragazzo di 16 anni, Andrea Roberti, è caduto poco dopo la partenza ed è stato travolto da altre moto. Alla prima curva il baby pilota è stato coinvolto in un incidente con altri cinque partecipanti: gli altri sono riusciti ad alzarsi e ad allontanarsi subito, lui no, finendo per essere travolto da altre moto.

Purtroppo il giovane non ce l’ha fatta. Rianimato sul posto, è stato trasferito agli Spedali Civili in condizioni critiche. Lì è morto dopo poco più di due ore.

Sul posto, oltre a un’ambulanza e all’elicottero del 118, anche i Vigili del fuoco e i carabinieri di Brescia.

Immediata la sospensione della gara, con i gestori del crossodromo letteralmente sotto choc.

L'episodio è al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno valutare eventuali responsabilità.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata