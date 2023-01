Tragedia sulla A2 dove una bambina di 10 anni è morta travolta da un’auto.

È successo ieri sera in provincia di Reggio Calabria, all'altezza dello svincolo di Bagnara. La piccola era in viaggio sull'autostrada, in direzione nord, assieme alla madre e al compagno. Il fumo dal cofano prima, il veicolo in panne e la paura che il mezzo andasse a fuoco poi hanno obbligato il conducente a fermare la macchina nella corsia d’emergenza, lontano dalla piazzola di sosta.

La bimba, scendendo dalla macchina, è stata travolta da una Renault Clio. Alla guida, un uomo di 60 anni. L'impatto non le ha lasciato scampo: è morta sul colpo. Inutili gli interventi della Polizia e dei medici del 118. Sul luogo anche i Vigili del fuoco, il veicolo era andato in fiamme.

Sono in corso i lavori per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Nell’attesa, l'automobilista alla guida della Renault è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata