Tommaso Verdini si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Roma.

Il figlio dell’ex senatore Denis è coinvolto nell'indagine sulle commesse Anas condotta dalla Procura capitolina, che ipotizza i reati di corruzione e turbativa d’asta.

Scena muta anche per le altre persone raggiunte, il 28 dicembre scorso, da misura cautelare.

In particolare, in base a quanto si apprende, Verdini jr non si è recato a piazzale Clodio trasmettendo al giudice una dichiarazione in cui manifestava la sua volontà di non rispondere alle domande.

