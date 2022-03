E' morto Tomaso Bracco, il cinquantenne che era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Niguarda da venerdì 11 dopo essere rimasto coinvolto nell’incendio, divampato al mattino, del suo appartamento in via della Spiga a Milano.

Ex gallerista, Bracco era nipote di Diana Bracco, la presidente e ad del gruppo farmaceutico Bracco. Lui era membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Bracco.

Il 50enne venerdì è stato trovato in arresto cardiaco con gravi ustioni e intossicazione nella sua stanza da letto. Sin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime.

"Ero su in mansarda a fare le pulizie quando ho sentito come sbattere violentemente una porta e sono scesa. Ho visto subito tanto fumo provenire dalla zona delle due camere da letto e siamo usciti", il racconto della domestica in servizio venerdì mattina nella casa della famiglia Bracco.

Dall'appartamento sono riusciti a scappa la donna, il cuoco e il cane di casa, mentre Bracco è rimasto intrappolato in camera.

