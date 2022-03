Terribile incendio in appartamento questa mattina in via della Spiga a Milano, nel cosiddetto “quadrilatero della Moda”. Gravemente ustionato Tomaso Bracco, 50 anni, membro del consiglio d'indirizzo della Fondazione Bracco e nipote di Diana Bracco, estratto dall'appartamento dai pompieri in stato di incoscienza, con gravi ustioni e un'intossicazione.

È accaduto poco prima delle 10. Sul posto anche le forze dell'ordine, con la polizia locale ha chiuso un tratto della strada.

Le fiamme si sarebbero diffuse velocemente a tutto il piano dell’edificio, un'unità immobiliare su due livelli.

"Ero su in mansarda a fare le pulizie quando ho sentito come sbattere violentemente una porta e sono scesa. Ho visto subito tanto fumo provenire dalla zona delle due camere da letto e siamo usciti", il racconto della domestica in servizio stamani nella casa della famiglia Bracco.

Dall'appartamento sono scappati la donna, il cuoco e il cane di casa, mentre secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco Tomaso Bracco "era rimasto in camera, dove lo abbiamo trovato incosciente e portato via a spalla e giù con un'autoscala".

L’uomo è stato ricoverato al Niguarda.

