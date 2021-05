Sono 20.111.976 le dosi di vaccini somministrate a oggi in Italia, con 14.084.097 persone che hanno avuto la prima dose (pari al 23% della popolazione totale) e 6.027.879 anche con il richiamo (pari al 10%).

Questi i dati riportati dal sito del governo.

Per il secondo giorno consecutivo si è superata la soglia del mezzo milione di somministrazioni al giorno (al momento 500.320, ma il dato deve ancora consolidarsi). Numero fissato come target della campagna vaccinale dal commissario per l’emergenza Covid-19 Paolo Francesco Figliuolo.

Delle 22.558.660 dosi distribuite alle Regioni, è stato finora somministrato l'89,2%.

Il 30 aprile la Lombardia ha superato le 115mila inoculazioni, la Toscana si è attestata sulle 50mila, il Veneto 43mila, l’Emilia Romagna intorno alle 40mila.

