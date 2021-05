La sana competizione tra le Regioni per aumentare sempre più il numero di somministrazioni. La moltiplicazione dei centri vaccinali e l’aumento degli approvvigionamenti, con 4,7 milioni di dosi consegnate negli ultimi 4 giorni.

Così l’Italia ha raggiunto l’obiettivo prefissato dal commissario Figliuolo delle 500mila somministrazioni giornaliere.

E lo ha fatto proprio a fine aprile, come auspicava il generale.

Lo ha confermato questa mattina Roberto Speranza: “Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili”, ha scritto il ministro della Salute su Facebook.

"I dati mi danno la proiezione di una forbice tra le 480 e le 520mila, che dovrebbe essere attorno al target”, aveva anticipato ieri Figliuolo a Porta a Porta, aggiungendo che ci sono le potenzialità anche per arrivare a 600-700mila e che a settembre raggiungeremo l’immunità di gregge.

La Lombardia ieri ha superato le 115mila inoculazioni, la Toscana va sulle 50mila, il Veneto 43mila, l’Emilia Romagna intorno alle 40mila.

Le dosi somministrate, stando ai dati aggiornati a questa mattina, sono 19.418.615, con più di 5,7 milioni di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale. Sulle consegne la parte del leone la fa Pfizer, con 15,6 milioni di dosi, poi AstraZeneca 4,6, Moderna quasi 2 milioni e Johnson & Johnson con 179.800 dosi.

