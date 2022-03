Sono 59.555 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 73.357. Le vittime sono invece 82, in calo rispetto alle 118 di ieri.

Con 384.323 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 504.185), il tasso di positività è al 15,5%, in crescita rispetto al 14,5% di ieri.

In crescita i ricoveri. Sono 464 i pazienti in terapia intensiva, 12 in più di ieri con 40 ingressi nelle ultime 24 ore. I positivi ricoverati in area medica sono invece 9.181, 158 in più rispetto a ieri.

Sono 1.262.891 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 8.508 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.364.723 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.782. I dimessi e i guariti sono 12.943.050, con un incremento di 52.022 rispetto a ieri.

