Un’auto a folle velocità ha falciato diversi pedoni questo pomeriggio intorno alle 19 a Lido di Camaiore (Lucca).

Due persone sono morte, ragazze tedesche di 18 e 19 anni, altre sei sono rimaste ferite, tra di loro anche la donna brasiliana di 44 anni alla guida del mezzo, una Mercedes che ha travolto in totale sette pedoni.

Tra i feriti una persona è in gravi condizioni, portata in codice rosso con l’elisoccorso a Cisanello con numerosi traumi.

Gli altri sono stati portati tra Apiuane e Versilia, con ferite di varie gravità.

Sulla dinamica indaga la polizia stradale. La conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause da chiarire, bucando due semafori rossi e travolgendo le due vittime tra via Italica e via Roma per poi proseguire investendo le altre cinque persone e finendo per schiantarsi all'altezza dell'hotel Sirio, sempre in via Italica. Poi ha fermato il mezzo ed è scesa fino all’arrivo della polizia stradale, che l’ha portata in ospedale per gli esami tossicologici.

«È un episodio che ha sconvolto tutta la comunità, una cosa così non era mai accaduta, un'auto a folle velocità su via Italica ha travolto ed ucciso due persone, ha danneggiato una decina di auto in sosta e travolto tutto quello che ha trovato durante la sua corsa, anche dopo il secondo impatto», così ha raccontato l’episodio il sindaco Marcello Pierucci, parlando con l’emittente tv 50Canale. «Noi ci siamo resi subito disponibili mettendo la nostra polizia municipale a disposizione della polizia del commissariato di Viareggio titolare delle indagini», ha aggiunto.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata