Bloccati in ascensore con le temperature altissime di questi giorni, quattro ragazzi sono stati salvati da Polizia municipale e Vigili del fuoco proprio quando stava cominciando a mancare loro l’aria.

Il soccorso è andato in scena nella biblioteca di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. I 4 erano chiusi nella cabina in un vano ristretto e dopo un po’ hanno avvertito uno stato di malessere e problemi di respirazione. Gli agenti, arrivati insieme al sindaco Gianni Bennati, mentre attendevano i pompieri hanno forzato la porta con una paletta d’ordinanza per creare un piccolo spiraglio e far passare l’aria in cabina, riuscendo anche a dare ai ragazzi un po’ d’acqua.

Infine la liberazione con l’intervento dei Vigili del fuoco. Le condizioni dei giovani erano buone, non hanno avuto bisogno di ausilio di ossigeno con le bombole.

