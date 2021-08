L’efficacia contro i decessi tra chi ha completato il ciclo vaccinale è del 97,16%, è quasi dell’84% invece per chi ha avuto una sola dose.

E' quanto si evince dal monitoraggio dell'Iss relativo ai dati dal 4 aprile al 15 agosto.

Per quanto riguarda i casi di decesso per fasce di età nell’ultimo mese si sono verificati 65 casi fra gli over 80 non vaccinati contro i 40 dei vaccinati a ciclo completo; 80 casi tra i 60-79 anni contro i 6 dei vaccinati; 28 casi tra i 40-59 anni contro i 2 dei vaccinati; 4 tra i 12-39 anni contro nessun decesso fra i vaccinati con le 2 dosi.

Queste le percentuali di efficacia contenute nell’ultimo rapporto dell’Iss: nella fascia di età

sopra gli 80 anni la percentuale di efficacia tra chi si è vaccinato con un ciclo completo e chi non lo ha fatto è del 97,21%. Nella fascia d'età tra 60-79 è del 97,51%, in quella 40-59 è del 95,14%. Per chi si è vaccinato con una sola dose rispetto a chi non lo ha fatto la efficacia nella fascia degli

over 80, è pari al 77,82%, per i 60-79 è del 90,51%, nei 40-59enni e dell'87,45%.

Molto alta anche la copertura dalla malattia grave, ovvero il rischio di finire in terapia intensiva: si attesta al 97,04%. Sul rischio di ricovero in area medica la copertura vaccinale incide al 94,92% tra chi si è vaccinato e chi non lo ha fatto.

I vaccini si dimostrano dunque efficaci per ogni fascia di età e per le diverse fasce di

rischio (ospedalizzazione in reparto, terapie intensive e decessi).

Di seguito un quadro dell'andamento per fasce di età e tipologia di rischio.

OSPEDALIZZAZIONI - 12-39 anni non vaccinati 1373, vaccinati 57; 40-59 anni non vaccinati 1455, vaccinati 121; 60-79 anni non vaccinati 893, vaccinati 325; over 80 non vaccinati 331, vaccinati 456. Non inganni il dato in numeri assoluti sugli over 80, visto che 4,1 milioni sono vaccinati contro i 320mila non vaccinati.

TERAPIE INTENSIVE - 12-39 anni non vaccinati 49, vaccinati 0; 40-59 anni non vaccinati 121,vaccinati 7; 60-79 anni non vaccinati 140, vaccinati 36. Over 80 non vaccinati 24, vaccinati

18.

Complessivamente la popolazione vaccinata per fascia di età e quello che ancora non ha fatto la prima dose è cosi suddivisa: over80 320.296 non vaccinati (4.106.201 vaccinati); 60-79anni non vaccinati 2.083.299 (9.469.237 vaccinati); 40-59 non vaccinati 5.754.829 (9.266.948 vaccinati); 12-39 anni non vaccinati 9.409.901 (3.659.066 vaccinati).

