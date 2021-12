Ha fatto molto scalpore la vicenda avvenuta a Specchia, in Salento, nel maggio scorso, quando un giovane testimone di nozze molestò la sposa durante il ricevimento, innescando una maxi-rissa.

Poi era scattata la denuncia della donna e ora il tribunale di Lecce, per voce del giudice Michele Toriello, ha emesso la sua sentenza.

Il testimone – 26 anni – è stato condannato con rito abbreviato a un anno e 8 mesi per violenza sessuale. Non solo: in sede civile dovrà anche risarcire gli sposi.

Secondo una ricostruzione dell'accaduto il 26enne, quando ormai il banchetto volgeva al termine e gli invitati stavano bevendo al bar del ristorante, palpeggiò più volte la donna al seno e le si strusciò contro. Poi scoppiò il caos: un parapiglia generale, che venne anche immortalato dagli smartphone di alcuni partecipanti, finendo poi sul web.

Alla zuffa parteciparono anche altri componenti delle varie famiglie intervenute a quella che avrebbe dovuto essere una festa, ma che invece si trasformò in ben altro. Nell’occasione sarebbe anche rimasto ferito il fratello dell’imputato, circostanza su cui le indagini sono ancora in corso.

