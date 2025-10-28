C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante dell'auto che questa mattina attorno alle 9.30 ha investito e ucciso un uomo di 81 anni a Fenegrò, in provincia di Como. L'anziano era su una carrozzina elettrica a 4 ruote lungo la provinciale 32.

Secondo alcuni testimoni, l'anziano avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l'auto di Martinez. Il portiere nerazzurro sta facendo ora dei controlli perché si trova ancora in stato di choc.

L'Inter in segno di lutto ha annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.

Spagnolo di 27 anni, Martinez gioca dalla scorsa stagione nell'Inter, che lo ha prelevato dal Genoa. Riserva di Yann Sommer, ha esordito con i nerazzurri il 19 dicembre nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese, vinta per 2-0. Il 22 febbraio 2025 ha invece debuttato in campionato, nella partita vinta in casa per 1-0 contro la sua ex squadra, il Genoa, contribuendo alla vittoria dell'Inter con una buona prestazione. Con la Spagna è arrivato terzo agli Europei Under 21 del 2021.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata