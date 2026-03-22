Il popolo leghista saluta Bossi: «Padania Libera». Salvini contestato, applausi per ZaiaFolla di militanti per dare l’addio al Senatur, morto all’età di 84 anni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Bossi, Bossi. Padania libera». È il coro scandito, nella piazza dove si affaccia l'abbazia di San Giacomo a Pontida, dalle diverse centinaia di militanti della Lega intervenuti per partecipare ai funerali di Umberto Bossi, storico leader e fondatore del partito morto a 84 anni.
Su una facciata dell'abbazia è stato appeso lo striscione con la scritta: “Grazie capo, la tua storia vivrà sempre con noi”.
Presenti alla funzione il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti (con la cravatta verde), Matteo Salvini (con la camicia verde) e i governatori Luca Zaia e Attilio Fontana. L’attuale segretario del Carroccio è stato contestato da alcuni militanti, mentre applausi sono stati rivolti a Zaia.
Alla funzione – con la partecipazione anche della premier Giorgia Meloni – hanno presenziato inoltre il ministro Roberto Calderoli, il capogruppo alla Camera Roberto Molinari, l'ex ministro Roberto Castelli e tutto il gotha della Lega.
(Unioneonline)