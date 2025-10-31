Emanuele Pozzolo, deputato espulso da Fratelli d'Italia, è stato condannato a un anno e tre mesi (con pena sospesa) per porto abusivo di arma da collezione. Assolto invece per possesso di munizioni di guerra.

L’ultima parte del processo sullo sparo alla festa della Pro Loco di Chiavazza a Capodanno 2024, quando un colpo dal suo mini-revolver ferì Luca Campana.

Stamattina a Biella si era aperta l'ultima parte del processo. La pm Paola Francesca Ranieri aveva chiesto al termine della requisitoria una condanna a un anno per il porto d'armi del piccolo revolver e la tipologia dei proiettili con cui era caricato.

Durante la requisitoria la pm aveva aggiunto: «Non mi interessa chi ha sparato o chi non ha sparato: interessa che il giudice valuti la legittimità del porto d'arma e del munizionamento».

Non ha poi lesinato critiche alla difesa: «Ha cercato di minare la credibilità dei testimoni del pm».

