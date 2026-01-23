Grande commozione alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma, riempita di fiori bianchi per i funerali di Valentino.

Tanti i vip internazionali per le esequie del celebre stilista scomparso il 19 gennaio, accolti dalla Lacrimosa di Mozart. E poi l’Ave Maria di Schubert e, all’uscita del feretro, “Il nostro concerto” di Umberto Bindi.

Ci sono Anne Hathaway – un intimo abbraccio con i familiari - Anna Wintour, Elizabeth Hurley, Anna Fendi, Brunello Cucinelli. E ancora Pierpaolo Piccioli, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Tom Ford, Ermanno Scervino, Lavinia Biagiotti, Alessandro Michele, Matteo Marzotto, Eleonora Abbagnato.

Durante la messa, prima della benedizione finale, il compagno e storico socio Giancarlo Giammetti ha letto un discorso.

«Voglio ringraziare Valentino per avermi insegnato quello di cui abbiamo parlato molto oggi, la bellezza. Attraverso lui ho scoperto cosa voleva dire, ci ha seguito durante tutta la nostra vita, ci ha accompagnato, abbiamo sognato le stesse cose. Ne abbiamo realizzate alcune, anche molte. Il nostro cammino continuerà per sempre, sarai sempre vicino a me nel cammino che continuerò per non farti dimenticare attraverso me, la nostra fondazione per ricordare chi sei e sei stato».

