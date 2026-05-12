Avrebbe sintomi riconducibili dell'hantavirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus.

Secondo quanto si apprende, alcuni campioni biologici del giovane - che si trova già in quarantena - saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma per essere sottoposti ad accertamenti.

Oggi il direttore dell’Oms Tedros Adhanom ha fatto il punto sui contagi, all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave Hondius colpita dal focolaio della malattia. «Sono attualmente 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi all'hantavirus», ha detto Tedros, aggiungendo che «sono cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane grazie agli sforzi di molti governi e non si sono prodotti decessi dal 2 maggio». Il direttore dell’Oms ha anche confermato che al momento «il rischio per la salute globale è basso».

«Tutti i casi sospetti e confermati sono stati isolati e si stanno gestendo sotto la supervisione medica più stratta, minimizzando così il rischio di qualunque ulteriore trasmissione», ha assicurato il direttore generale dell'Oms. «In questo momento, non c'è nulla che faccia pensare che ci sarà un focolaio maggiore», ha aggiunto Tedros Adhanom, senza tuttavia escludere che «è possibile che si rilevino più casi nelle prossime settimane».

(Unioneonline)

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