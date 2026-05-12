Cinque ragazzi fermati – di cui quattro minorenni – per l’omicidio di Bakari Sako, un bracciante di 35 anni, originario del Mali, ferito a morte con un coltello nella città vecchia di Taranto sabato scorso. A sferrare i fendenti letali sarebbe stato un quindicenne.

L’accaduto ha suscitato scalpore, rabbia e indignazione. «Taranto non può e non deve arrendersi ad episodi di questa natura. È necessario uno sforzo collettivo per ricostruire il tessuto sociale e restituire sicurezza, dignità e prospettive ai nostri quartieri più fragili», ha detto il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Il primo cittadino formula alla famiglia della vittima «il più sentito cordoglio» e ammette che «è difficile trovare le parole» per commentare l'accaduto e che è necessario «fare una riflessione seria e ponderata sul disagio sociale che attraversa alcune aree della nostra città».

A quanto si è appreso, il 35enne - descritto dagli amici come una persona tranquilla e mite - era giunto nel 2022 a Taranto per raggiungere il fratello - poi trasferitosi in Spagna - e aveva lavorato come cameriere per alcuni anni e poi negli ultimi tempi come bracciante a Massafra in attesa di trovare un'altra occupazione. Lasciava abitualmente la bicicletta alla stazione per prendere un mezzo che lo portava nei campi. Nel suo Paese d’origine lascia due moglie, entrambe in attesa di un bambino.

Secondo quanto accertato finora, sabato scorso la vittima si era fermata in piazza Fontana, nella città vecchia, per prendere un caffè, prima di andare a lavorare, quando ha incrociato un gruppo di giovani che lo avrebbero accerchiato per poi aggredirlo e picchiarlo. Poi le coltellate letali, almeno tre, sferrate da un 15enne. Il Tg1 ha mostrato le ultime immagini in cui si vede Bakari in bici che si dirige nella piazza dove ha trovato la morte.

(Unioneonline)

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