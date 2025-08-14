Stamattina il deejay Alessandro Basciano, 35 anni, si è presentato al Commissariato Centro di Milano, dove gli è stato applicato il braccialetto elettronico.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni ed è sottoposto a un divieto di avvicinamento divenuto definitivo lo scorso 30 aprile.

Basciano non si era presentato al primo appuntamento fissato per il 6 agosto, rischiando così la trasformazione della misura in arresti domiciliari. Oggi ha fornito le sue generalità e il domicilio, una residenza in zona Porta Venezia a Milano.

Le autorità hanno informato il deejay che il dispositivo elettronico monitora anche eventuali spostamenti all’estero e segnala qualsiasi tentativo di manomissione, circostanza che potrebbe portare non solo ai domiciliari ma anche all’arresto in carcere, qualora la Procura lo ritenga necessario.

La vicenda trae origine dalla conferma, da parte della Cassazione lo scorso aprile, del divieto per Basciano di avvicinarsi a meno di 500 metri da Codegoni e di qualsiasi forma di comunicazione con lei.

La decisione ha confermato quanto stabilito dal Tribunale del Riesame di Milano, su richiesta della Procura, dopo che il giudice per le indagini preliminari Anna Magelli aveva scarcerato Basciano, arrestato il 21 novembre 2024.

Nonostante le vicende giudiziarie, il deejay, seguito da oltre un milione di follower, continua a pubblicare contenuti sui social dai suoi viaggi tra Spagna, Grecia e Mykonos.

