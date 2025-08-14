Sarà un momento di preghiera e inclusione quello in programma sabato 6 settembre, quando i cristiani Lgbtq+ e i loro familiari parteciperanno a un pellegrinaggio giubilare attraverso la Porta Santa della Basilica di San Pietro. L’iniziativa, inserita nel Calendario Generale Ufficiale del Giubileo, è organizzata dalla Tenda di Gionata, realtà che da anni promuove la pastorale per le persone omosessuali.

Il programma prevede, alla vigilia, una veglia di preghiera venerdì 5 settembre alle ore 20 nella Chiesa del Gesù di Roma, mentre la mattina del pellegrinaggio, alle 11, sarà celebrata una messa nello stesso luogo di culto.

Alcuni rappresentanti di "Noi siamo Chiesa" parteciperanno al Giubileo delle équipe sinodali in Vaticano alla fine di ottobre. Si tratta di una novità assoluta, considerato che il movimento internazionale è in polemica con la Santa Sede su tanti temi, dalla questione Lgbt all'ordinazione delle donne, dal matrimonio dei sacerdoti

alle riforme economiche.

Il movimento è stato invitato in Vaticano dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo, dal 24 al 26 ottobre. I partecipanti attraverseranno la Porta Santa e "incontreranno anche Papa Leone XIV", come riferisce anche il portale di informazione del Vaticano

