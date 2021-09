Dall'estensione del Green Pass all'obbligo vaccinale, dallo smart working alla scuola. Prende il via una settimana cruciale sulle norme anti-Covid, in vista di un nuovo imminente decreto che sarà varato per la ripresa a pieno ritmo delle attività produttive.

Giovedì si terrà una cabina di regia per estendere l’obbligo del Green pass. Appare scontato che l’obbligo sarà esteso ai gestori e lavoratori di palestre, bar, ristoranti, agli addetti ai trasporti pubblici di lunga percorrenza, ovvero quelle attività in cui la certificazione è già necessaria ai clienti per accedere. Si parla anche di certificazione obbligatoria per i dipendenti pubblici. La strada è segnata, nonostante le divisioni della maggioranza, e Draghi nella sua ultima conferenza stampa è stato chiarissimo. L’estensione del Green pass dovrebbe entrare in vigore ai primi di ottobre.

Fronte obbligo vaccinale: la campagna procede spedita verso l’80% della platea vaccinata, obiettivo che dovrebbe essere raggiunto entro fine settembre. Ma lo scopo, secondo indiscrezioni, è raggiungere almeno il 90%: “O si rafforza la campagna vaccinale o si è costretti a immaginare che a un certo punto torneremo alle chiusure del passato”, ha detto il ministro Speranza tornando ancora una volta sull’obbligo. “Se difesa del diritto alla salute e necessità di evitare nuove privazioni di libertà ci dovessero portare a questa soluzione, certo non ci spaventeremo e non ci fermeremo".

Altro tema caldo è quello dello smart working. Il ministro Renato Brunetta annuncia che "non sarà abolito" ma "è auspicabile che resti per una quota fino al 15%". Da definire anche una piattaforma informatica e quelle che lo stesso ministro chiama le "regole del gioco" contrattuali per disconnessione, produttività e risultati.

Capitolo scuola, è suonata oggi la prima campanella a Bolzano. Archiviati gli esami di riparazione, sarà questo il primo vero test sulla ripresa della scuola e sull'obbligo del Green pass per docenti e personale d'istituto. Questa settimana servirà anche per mettere a punto le nuove regole in aula come quella, annunciata dal ministro Bianchi qualche giorno fa ma ancora molto controversa, della possibilità di abbassare le mascherine nelle classi con tutti gli studenti vaccinati. Anche di questo si discuterà nella cabina di regia.

