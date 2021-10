Il corpo di un uomo di 42 anni con diverse ferite da arma da taglio è stato trovato dai carabinieri nel garage di un condominio in via Fiume, in una zona periferica di Catania.

Gli inquirenti, i militari dell'Arma del comando provinciale coordinati dalla Procura distrettale etnea, non hanno alcun dubbio che si sia trattato di un omicidio.

L’identità della vittima non è stata diffusa ma si sa che si tratta di un incensurato.

Probabilmente il delitto è avvenuto al culmine di lite, forse dopo un incontro “chiarificatore” che si sarebbe tenuto nel garage dove è stato trovato il cadavere. Si tende a escludere la pista della criminalità organizzata o della rapina, visto che sul posto sarebbero stati trovati sia l’auto che altri oggetti personali del 42enne, compreso il suo telefono cellulare.

Si indaga invece sulla sfera personale della vittima: in queste ore si stanno sentendo familiari, amici e conoscenti per provare a risalire all’autore (potrebbe essere più di uno) e al movente dell'omicidio.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata