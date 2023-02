Due escursionisti della provincia di Bergamo di 35 e 38 anni sono morti dopo essere precipitati sulla Grigna Settentrionale, una delle principali vette della provincia di Lecco. È accaduto nella variante Zucchi, nel canale Ovest, a circa 2200 metri di quota, la stessa zona dove una settimana fa è deceduto un altro escursionista.

A poca distanza c'erano altri due alpinisti – uno dei quali un soccorritore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - che stavano percorrendo lo stesso tracciato. Dopo un passaggio difficoltoso li hanno persi di vista e hanno contattato subito la centrale. L'elisoccorso di Como di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha avvistato poco dopo i corpi, alla base del canale.

Secondo una ricostruzione Christian Cornago e Riccardo Farina erano impegnati in un’ascensione sul canalone. Forse erano legati a doppia corda: uno dei due sarebbe scivolato trascinando l’altro con sé.

«In questo periodo le condizioni di innevamento sono anomale - ricordano i soccorritori - perché c'è poca neve e si forma del ghiaccio sulle porzioni di roccia più esposte. In particolare, sulla Grigna Settentrionale il canale Zucchi appare innevato ma soprattutto nella parte più in alto è richiesta una grande esperienza, con elevate competenze e soprattutto è necessario procedere legati. Con queste condizioni, per andare in montagna in sicurezza occorre essere molto preparati e consapevoli della situazione».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata