Anche le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, e il fratello della vittima Marco Poggi saranno interrogati nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco.

Lo riporta il Tg1 sulle sue pagine social: lunedì pomeriggio i carabinieri di Milano hanno consegnato gli inviti a presentarsi all’interrogatorio. I tre saranno saranno ascoltati come persone informate sui fatti e non come indagati, viene precisato.

A quanto si apprende le gemelle Cappa verranno sentite domani, 5 maggio, a Milano o Pavia. «Sicuramente mi presenterò», ha scritto Stefania in un messaggio che Gianluigi Nuzzi ha letto durante la puntata odierna di ‘Dentro la notizia’, su Canale 5. Marco Poggi, amico di Andrea Sempio, sarà interrogato invece il 6 maggio a Mestre, nello stesso giorno in cui a Pavia è stato convocato l’indagato.

Le Cappa non erano mai state ascoltate nell’ultima inchiesta, Marco Poggi sì. Un anno fa, nello stesso giorno in cui fu convocato in Procura Sempio che non si presentò approfittando di un vizio di forma nella convocazione. L’ultima accelerazione impressa dagli investigatori coordinati da Fabio Napoleone potrebbe preannunciare svolte clamorose a 19 anni dal delitto.

Quanto a Sempio, si fa sempre più probabile l’ipotesi che il 38enne, unico accusato dell’omicidio per il momento, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Nell’invito a comparire i pm pavesi hanno cambiato il capo di imputazione (omicidio volontario e non più in concorso) e ricostruito l’aggressione in una maniera molto diversa rispetto a quella che portò alla condanna di Stasi, che nella nuova ricostruzione esce totalmente dalla scena del crimine. Gli investigatori hanno anche ipotizzato il movente, il rifiuto da parte di Chiara di un approccio sessuale.

(Unioneonline)

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