Il ministro della Giustizia Carlo Nordio promuoverà nei prossimi giorni un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Sigfrido Ranucci, per le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Report al programma "È sempre Cartabianca", su Rete 4, sulla possibile presenza del ministro nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. Lo rende noto il Foglio citando fonti qualificate del ministero.

Nell'istanza di risarcimento - spiega il Foglio - si farà riferimento al danno alla reputazione e all'immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate, in violazione del Codice deontologico dei giornalisti italiani, che prevede l'obbligo per i giornalisti di verificare l'attendibilità delle informazioni raccolte prima di diffonderle. Le somme eventualmente ottenute all'esito dell'azione risarcitoria saranno devolute in beneficenza.

«Una nostra fonte avrebbe visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay a marzo. Se fosse vero, è una notizia. Stiamo verificando», ha affermato martedì scorso il conduttore di Report ospite del programma di Bianca Berlinguer. Il riferimento è alla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti, compagna di Cipriani. Pochi minuti dopo il ministro Nordio è intervenuto telefonicamente in diretta per smentire la ricostruzione ipotizzata dal conduttore di Report: «AI primi di marzo di quest'anno ero impegnato in campagna elettorale per il referendum», ha spiegato il Guardasigilli.

Dopo l’accaduto è intervenuta anche la Rai, che ha inviato al conduttore una lettera di richiamo, spiegando tra l'altro che in caso di querele da parte del ministro non darà copertura legale al giornalista.

(Unioneonline)

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