Un uomo è morto carbonizzato dopo che l'auto su cui viaggiava è finita contro un palo della luce e ha preso fuoco.

È successo questa notte intorno all’1:15 a Massa, in provincia di Massa Carrara, in via degli Unni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Non si conosce ancora l'identità della vittima.

(Unioneonline)

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