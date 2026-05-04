Massa Carrara
04 maggio 2026 alle 09:19
Con l'auto contro un palo della luce: muore carbonizzatoIl dramma nella notte, inutili i soccorsi
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Un uomo è morto carbonizzato dopo che l'auto su cui viaggiava è finita contro un palo della luce e ha preso fuoco.
È successo questa notte intorno all’1:15 a Massa, in provincia di Massa Carrara, in via degli Unni.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.
Non si conosce ancora l'identità della vittima.
(Unioneonline)
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