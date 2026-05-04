Ufficializzato e fissato l’incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio. Si terrà a Palazzo Chigi venerdì 8 maggio alle 11.30, si legge sul sito del Governo in un aggiornamento dell’agenda della premier.

Il Segretario di Stato Usa sarà a Roma dal 6 all’8 maggio per promuovere le relazioni bilaterali con l’Italia e il Vaticano, ha riferito invece il Dipartimento di Stato Usa. Rubio incontrerà anche i vertici della Santa Sede «per discutere della situazione in Medio Oriente e degli interessi comuni nell’emisfero occidentale». L’incontro con Meloni sarà invece incentrato «sugli interessi di sicurezza condivisi e sull’allineamento strategico», si legge nella nota.

All’ordine del giorno dovrebbe esserci, tra gli altri temi, anche quello del disimpegno Usa in Europa, con Trump che nei giorni scorsi ha minacciato il ritiro delle truppe da Italia, Spagna e Germania, che «non hanno aiutato» nella guerra in Iran. In Germania il ritiro è stato già deciso e riguarda 5mila soldati.

Giorgia Meloni, a margine dei lavori dell’Epc summit, ne ha parlato: «Non so dire cosa accadrà, noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dell'Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista, dopodiché chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei», ha detto la presidente del Consiglio, sottolineando che l’Italia «ha sempre mantenuto gli impegni in ambito Nato, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, in Afghanistan come in Iraq. Alcune cose dette nei nostri confronti non le considero corrette».

(Unioneonline/L)

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