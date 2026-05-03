Rubio: «In settimana a Roma e in Vaticano per il disgelo»La visita dovrebbe essere in programma nelle giornate di giovedì e venerdì
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Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì prossimi per una serie di incontri mirati al "disgelo".
Lo anticipa il Corriere della Sera, precisando che l'agenda non è ancora chiusa e al momento prevede incontri «con il segretario di Stato vaticano Marco Parolin e con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto».
Secondo quanto riferito, Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Giorgia Meloni.
(Unioneonline)