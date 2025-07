Acquisiti i registri e gli elenchi scolastici della classe di Andrea Sempio che nel 2007, anno dell’omicidio di Chiara Poggi, si era appena diplomato all’Ipsia Calvi di Sannazzaro de’ Burgondi.

Coinvolge anche i compagni di scuola la caccia a Ignoto 3 da parte degli investigatori impegnati nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, dopo che una traccia di Dna maschile – non appartenente né a Sempio né a Stasi - è stata trovata nella bocca di Chiara Poggi.

Per i consulenti di Sempio e della famiglia Poggi si tratta di contaminazione durante le fasi dell’autopsia, ma chi indaga non esclude nulla, neanche l’ipotesi che quel Dna appartenga a uno degli assassini (la convinzione degli inquirenti è che ci fossero più persone quella mattina nella villetta).

Ieri era emerso che le comparazioni del Dna saranno effettuate su una trentina di persone, tutti soggetti che hanno avuto accesso alla scena del crimine o al cadavere della ragazza: medici legali, tecnici della scientifica, soccorritori e persone che hanno partecipato alla riesumazione.

Ora, stando a quanto riporta il Corriere, sarebbero stati acquisiti registri ed elenchi scolastici della classe di Sempio. Prof e compagni di classe del 37enne, unico indagato per concorso in omicidio, potrebbero anche essere sentiti come testimoni per ricostruire le frequentazioni di Sempio, che all’epoca del delitto aveva 19 anni.

Denise Albani, perita nominata dalla gip Daniela Garlaschelli, chiederà al medico legale Marco Ballardini anche chiarimenti su come venne effettuato il prelievo orale il 16 agosto 2007, giorno dell'esame autoptico.

