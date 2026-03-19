Un colpo studiato alla perfezione quello messo a segno allo stabilimento Prada di Dolo (Venezia), da un commando di sei/sette persone. L’oggetto della refurtiva sarebbero centinaia di scarpe griffate, per un valore complessivo di centinaia di migliaia di euro.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo criminale avrebbe agito intorno alle 4 di notte, sfondando con alcuni veicoli l'ingresso dello stabilimento e piazzando anche furgoni e auto, risultati poi tutti rubati, per sbarrare la strada alla vigilanza e alle forze dell'ordine.

Giunti sul posto, i carabinieri si sono trovati bloccati nell'ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno dovuto proseguire a piedi. Gli investigatori dell'Arma hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e indagano sull’accaduto.

(Unioneonline/n.s.)

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