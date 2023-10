Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno.

«La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui – annuncia la premier con un post diffuso su tutti gli account social -. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto».

Il messaggio arriva dopo i clamorosi fuorionda di Striscia la Notizia in cui il giornalista si lascia andare a diverse dichiarazioni sessiste e a sfondo sessuale nei confronti delle colleghe.

«Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio – scrive la presidente del Consiglio - Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua».

I FUORIONDA – La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati gli audio diffusi dallo show satirico di Canale Cinque: «Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?», domanda l’ormai ex compagno della premier, a cui replica una voce femminile: «L'hai già fatto». «Tu sei fidanzata?», chiede ancora. «Sì, gliel'hai già chiesto stamattina Andrea», ribatte la stessa donna. Giambruno ancora: «Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?». Poi l'audio prosegue. «Come amore? Sai che io e... abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu... Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome».

E ancora: «Ascolta - dice Giambruno -, ti volevo dire una cosa, tu entrerai a far parte del nostro gruppo?». «Quale?», replica una donna. «Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe?». «Sì, sì». «Però devi darci qualcosa in cambio». «La mia competenza». «Sì, devi far parte del nostro gruppo. Noi facciamo le foursome». «C'è un test attitudinale?». «Certo». «Cos'è il sottotitolo?». «Si sco...». Poi il compagno di Meloni si rivolge a un'altra persona. «Le ho detto: 'vuoi entrare nel nostro gruppo?'. 'Sì mi piacerebbe'. 'Devi fare le foursome con noi'. 'In che senso?'. 'Tradotto si sc...'». Quindi interviene un uomo. «Se ti registra Striscia poi vedi te...». «Ma che ho detto raga - ribatte Giambruno -, si ride, si scherza, madonna, veniamo dalla pandemia". «Ma se è finita da 5 anni...», nota una donna. «Manco fossimo all'Agenzia delle entrate», replica il giornalista.

