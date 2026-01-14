Due fermi per la morte di Franka Ludwig, 52enne tedesca trovata priva di vita su un sentiero di montagna, nei boschi del comune di San Godenzo (Firenze), il 2 luglio scorso. I carabinieri hanno eseguito, su disposizione della procura di Firenze, il fermo del compagno della vittima, 53 anni, e di una amica, 66, fiorentini, per omicidio volontario.

I due, per l'accusa, avrebbero organizzato il delitto per incassare il premio delle assicurazioni di circa un milione intestate alla donna. I due, dopo averla tramortita con uno psicofarmaco l'avrebbero portata sul sentiero e uccisa colpendola alla testa con un masso.

Le due persone sottoposte a fermo sono Emiliano Milza e Simona Hirsch, quest'ultima amica della coppia.

Il corpo di Franka Ludwig, estetista in vacanza nel Fiorentino, fu trovato da una persona che passava lungo la strada sterrata che porta verso il Monte Falterona, a Castagno d'Andrea, località turistica a circa 50 km da Firenze, nel territorio di San Godenzo.

La donna indossava indumenti da jogging perché, secondo quanto avrebbe dichiarato all'epoca l'amica poi fermata, le due donne si erano date appuntamento per fare una passeggiata. Sempre l'amica, non vedendola arrivare, avrebbe dato l'allarme alle autorità.

Attorno al cadavere c'era molto sangue, le lesioni alla testa si sono rivelate la causa del decesso secondo l'autopsia, che ha escluso l'ipotesi di una caduta accidentale o un investimento. Da qui le indagini per omicidio che hanno portato ai due fermi.

