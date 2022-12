Frana di sassi e fango, a Genova, su due palazzine nel quartiere di Bogoratti. I Vigili del Fuoco hanno liberato uno stabile con 37 unità abitative e, in quello adiacente, 3 appartamenti.

«Abbiamo 46 persone evacuate dai due civici di via Posalunga, coinvolti dalla frana, ospitati temporaneamente al centro civico Buranello dove i nostri volontari della Protezione civile stanno dando assistenza con un pranzo caldo e provvedendo alle procedure di accreditamento per un'eventuale ospitalità in hotel», ha commentato l'assessore alla Protezione civile Sergio Gambino.

La decisione di far lasciare le case è stata concordata tra Vigili del Fuoco, che per una più accurata valutazione dei rischi stanno mappando l’area con i droni, e il geologo del comune. Sul posto anche Polizia locale e Carabinieri.

