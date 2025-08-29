Dopo il caso di “Mia moglie”, anche il sito sessista Phica.eu chiude dopo le polemiche, con i gestori che hanno annunciato la rimozione di tutti i contenuti, diramando anche un messaggio agli utenti: «Se sono stati violati i tuoi diritti, scrivici e rimedieremo. Phica è nata come piattaforma di condivisione personale, con uno spazio dedicato a chi voleva certificarsi e condividere contenuti in un ambiente sicuro. Purtroppo, ci sono sempre persone che usano in modo scorretto le piattaforme, danneggiandone lo spirito e il senso originario».

Da tutta Italia stanno arrivando alla Polizia postale decine e decine di denunce di donne che hanno scoperto loro foto rubate, su questa e su altre piattaforme online.

Si indaga per risalire ai gestori di siti e forum che contengono anche foto di politiche (tra cui Giorgia Meloni, Elly Schlein, numerose parlamentari e anche esponenti della politica sarda), attrici e influencer e identificare gli autori dei commenti offensivi.

Sul caso è intervenuta anche la premier Meloni: «Sono disgustata – il suo commento riportato dal Corriere della Sera - da ciò che è accaduto e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell’intimità dai gestori di questo forum e dai suoi utenti». «È avvilente – aggiunge la presidente del Consiglio – constatare che nel 2025 ci sia ancora chi consideri normale e legittimo calpestare la dignità di una donna e farne oggetto di insulti sessisti e volgari, nascondendosi per di più dietro l’anonimato o una tastiera».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata