Inchiesta sui fondi ad Hamas: Hannoun resta in carcereIl tribunale conferma la custodia per l’attivista palestinese accusato di aver finanziato il gruppo islamista. Annullate invece le misure ad altri tre indagati
Resta in carcere Mohammad Hannoun, l'architetto e attivista palestinese accusato di essere finanziatore di Hamas attraverso le sue associazioni benefiche e di essere il vertice della cellula italiana dell'organizzazione. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Genova.
I giudici del Riesame hanno invece annullato tre delle sette misure cautelari eseguite il 27 dicembre scorso delle nove disposte dalla gip Silvia Carpanini. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro 30 giorni.
(Unioneonline)