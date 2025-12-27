Finanziavano Hamas, nove arresti: c’è anche il presidente dei Palestinesi in ItaliaPer gli investigatori Mohammad Hannoun è «vertice della cellula italiana dell'organizzazione terroristica»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arrestate da polizia e guardia di Finanza nove persone accusate di aver finanziato Hamas per sette milioni di euro attraverso associazioni.
I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell'ambito una indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Eseguite misure cautelari nei confronti di nove indagati, destinatari tutti della custodia in carcere, e di tre associazioni.
Tra gli arrestati c’è anche il presidente dell'associazione dei Palestinesi in Italia. Gli investigatori definiscono Mohammad Hannoun un «membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas» e «vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas».
- IN AGGIORNAMENTO -
(Unioneonline)