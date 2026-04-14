Un uomo di 42 anni, Annibale Carta, conosciuto come Dino, è stato ucciso ieri sera a colpi d’arma da fuoco a Foggia.

Il delitto si è compiuto in via Caracciolo, zona semicentrale della città pugliese, a due passi dallo stadio Zaccheria.

La vittima è un personal trainer incensurato, residente in uno stabile della zona. Sposato, era diventato padre da poco.

Delle indagini si occupano i carabinieri. Il 42enne sarebbe stato ucciso con almeno quattro colpi di pistola di piccolo calibro.

L'uomo era sceso in strada per portare a spasso il cane quando è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco che non gli hanno lasciato scampo.

«Una bravissima persona, sposato con figli piccoli - hanno raccontato alcuni residenti della zona - Una persona tranquilla. Non ci siamo accorti di nulla. Abbiamo soltanto sentito alcuni colpi ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Davvero una cosa terribile».

(Unioneonline)

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