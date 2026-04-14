Foggia, ucciso un personal trainer di 42 anni: Annibale “Dino” Carta era appena diventato papàL’uomo, incensurato, era sceso sotto casa per portare a spasso il cane quando è stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco
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Un uomo di 42 anni, Annibale Carta, conosciuto come Dino, è stato ucciso ieri sera a colpi d’arma da fuoco a Foggia.
Il delitto si è compiuto in via Caracciolo, zona semicentrale della città pugliese, a due passi dallo stadio Zaccheria.
La vittima è un personal trainer incensurato, residente in uno stabile della zona. Sposato, era diventato padre da poco.
Delle indagini si occupano i carabinieri. Il 42enne sarebbe stato ucciso con almeno quattro colpi di pistola di piccolo calibro.
L'uomo era sceso in strada per portare a spasso il cane quando è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco che non gli hanno lasciato scampo.
«Una bravissima persona, sposato con figli piccoli - hanno raccontato alcuni residenti della zona - Una persona tranquilla. Non ci siamo accorti di nulla. Abbiamo soltanto sentito alcuni colpi ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Davvero una cosa terribile».
(Unioneonline)