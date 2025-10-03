Oggi lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, giudicato dal Garante «illegittimo» per mancato preavviso. Ma il segretario Cgil Maurizio Landini conferma l’agitazione («è legittima, pronti alle impugnazioni»), mentre la premier Meloni punge. «Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme».

Cortei e manifestazioni in diverse città d’Italia, Sardegna compresa.

Intanto, dovrebbero iniziare oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati della Flotilla. Gli attivisti della missione diretta a Gaza, dopo il fermo, sono stati condotti in carcere, in attesa delle decisioni sul rimpatrio.

